أغلقت السوق السوداء للعملات في طرابلس وزليتن، الأربعاء، على مكاسب طفيفة للعملات الأجنبية أمام الدينار.

وسجل الدولار مكسبا قدره ثلاثة قروش بالمقارنة بسعر الافتتاح ليتم تداوله في ختام اليوم عند 4.540 دنانير، فيما سجل اليورو مكسبا قدره قرش واحد ليتم تداوله عند إغلاق السوق بـ5.020 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع عند الإغلاق في سوق المشير بطرابلس بـ152 دينارا للغرام.

وصعدت الليرة التركية أمام الدينار على مستوى الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم تداولها عند 80 قرشا لكل ليرة لتحقق بذلك مكسبا قدره قرشان.

وعند حلول الساعة 7 مساء سجل الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس ارتفاعا طفيفا أمام الدينار الليبي قدره قرشان ليتم تداوله بـ1.58، أما الجنيه المصري فقد سجل استقرارا على الحدود الليبية المصرية وتم تداوله عند 26 قرشا.

وحول أسباب انخفاض قيمة الدينار مساء اليوم، قال أحد تجار العملة في السوق السوداء بطرابلس، طلب عدم ذكر اسمه، إن ذلك يعود لزيادة الطلب على الحوالات إلى تركيا.

أما عن حفاظ الدولار على مستوياته عند 4.40 و4.50 دنانير خلال شهري يونيو ويوليو، أكد التاجر لـ”218″ أن تأخير صرف منحة أرباب الأسر لعب دورا كبيرا في استقرار الدولار، إضافة إلى تأجيل تنفيذ قرار منع دخول السلع إلا عن طريق المصرف المركزي الأمر الذي أسهم في قبول التجار على الحوالات السريعة من السوق السوداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية