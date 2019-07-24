هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين تشرع في صرف الإعانة المالية لــ “124” أسرة

بنغازي 24 يوليو 2019 (وال) – شرعت هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في صرف الإعانة المالية للمجموعة الرابعة من اسر الشهداء والمفقودين وعددهم 124 أسرة .

وصرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي أن الصرف جاء بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة من الأسر، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .

المالكي أكد أن جاري تسليم الحوافظ المالية للمكاتب التابعة للهيئة في نطاق البلديات ليتم توزيعها على المصارف .

وناشد جميع أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع الهيئة ومكاتبها في البلديات ذلك باستفتاء الاجراءات وتنفيذ مايطلب منهم واحترام القوانين والتشريعات حتى تستطيع الهيئة القيام بواجبها المناط بها .

والجدير بالذكر ان الهيئة ستباشر في توزيع السلع التموينية المخصصة لاسر الشهداء والمفقودين والخاصة بمدينة بنغازي المركز ذلك يوم السبت المقبل بمخازن الإمداد والتموين الواقعة بمنطقة الهواري .

وبالنسبة لذوي الإعاقة المستديمة فأن الهيئة باتفاق مع هيئة التموين والإمداد سيتم توزيع السلع عليهم كل حسب بلديته بعد الانتهاء من الشحنة الحالية الخاصة بأسر الشهداء والمفقودين بنغازي . ( وال – بنغازي) ع ع

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