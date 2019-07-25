اقتصاد

مصرف الوحدة: سيولة نقدية تتوفر قريباً  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الوحدة في المنطقة الشرقية وفروع مناطق الواحات وخليج السدرة أمس الاربعاء عن توفر سيولة  نقدية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وحدد المصرف قيمة سقف السحب عند 1000 دينار لكل فرد، وذلك بحسب ماورد في منشور على الحساب الرسمي للمصرف بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان مركزي البيضاء قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن تخصيص 377 مليون دينار للمصارف التجارية التابعة له كما خصص المركزي 80 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية.

يُذكر أن مصرف الوحدة كان قد وفّر لكافة عملائه خدمة الفيزا عبر الإنترنت لتمكينهم من الاطلاع على رصيد البطاقة عبر الموقع الرسمي للمصرف، ابتداءً من منتصف شهر يونيو الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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