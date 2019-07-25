اقتصاد

ميناء مصراتة يستقبل آلاف السيارات المُستوردة   

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء مدينة مصراتة يوم أمس الأربعاء 3 سفن تجارية محملة بسيارات مستعملة مُستوردة من جهات مُتعددة.

وبحسب ما ورد عن إدارة الميناء، فقد دخلت السفينة  GRAND NAPOLI حاملة على متنها 1789 سيارة مستعملة مستوردة من السوق البلجيكية كما دخلت سفينة السيارات COSCO وعلى متنها 1846 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

وذكرت إدارة ميناء مصراتة أن السفينة NIVIN رست بالميناء وعلى متنها 529 سيارة مستوردة من السوق الإيطالية.

وكان ميناء مصراتة قد سجل في شهر إبريل الماضي دخول قرابة 19 ألف سيارة مستوردة من السوق الكورية والأوروبية.

وبحسب بيانات إدارة الميناء التي اطلعت عليها 218 فإن باخرة واحدة للسفن دخلت ميناء مصراتة في شهر مايو الماضي وعلى متنها 2644 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك