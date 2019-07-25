ميناء مصراتة يستقبل آلاف السيارات المُستوردة   

استقبل ميناء مدينة مصراتة يوم أمس الأربعاء 3 سفن تجارية محملة بسيارات مستعملة مُستوردة من جهات مُتعددة.

وبحسب ما ورد عن إدارة الميناء، فقد دخلت السفينة GRAND NAPOLI حاملة على متنها 1789 سيارة مستعملة مستوردة من السوق البلجيكية كما دخلت سفينة السيارات COSCO وعلى متنها 1846 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

وذكرت إدارة ميناء مصراتة أن السفينة NIVIN رست بالميناء وعلى متنها 529 سيارة مستوردة من السوق الإيطالية.

وكان ميناء مصراتة قد سجل في شهر إبريل الماضي دخول قرابة 19 ألف سيارة مستوردة من السوق الكورية والأوروبية.

وبحسب بيانات إدارة الميناء التي اطلعت عليها 218 فإن باخرة واحدة للسفن دخلت ميناء مصراتة في شهر مايو الماضي وعلى متنها 2644 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

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