الكبير يتوقّع تراجعاً مُرعباً لإيرادات النفط

تقرير 218

لم يخفِ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تخوفه من تراجع إيرادات النفط للعام الجاري وسط توقعات بانخفاض تصل نسبته 17% بالمقارنة على أساس سنوي مع 2018.

الكبير توقع في حديث لوكالة بلومبيرغ أن تهبط الإيرادات إلى 20 مليار دولار لتفقد بذلك نحو 4 مليارات بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا.

وبحسب بلومبيغ، فقد تطرق محافظ البنك المركزي الموجود في لندن هذه الأيام في حديثه لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئاسي في سبتمبر من العام الماضي، والذي أكد نجاحه في تقليص الفارق بين السعر الرسمي في المركزي والسوق السوداء بمقدار هبوط بلغ 6 دنانير خلال أشهر ليستقر عند 4.40 دنانير للدولار بدلا من 10 دنانير، وهو سعر الدولار في السوق السوداء خلال ديسمبر 2017.

وكان المجلس الرئاسي قد أقر رسماً قدره 183% في سبتمبر الماضي على بيع النقد الأجنبي لأغراض الحوالات الشخصية والتجارية بينما أبقى الرئاسي على سعر آخر للدولار عند 1.38 دينار لبعض الجهات العامة وإعداد الترتيبات المالية السنوية للدولة.

وتأتي تصريحات الكبير وسط تخوفات المؤسسة الوطنية للنفط من فقد ما نسبته 95% من إجمالي إنتاج العام بسبب ما يدور في طرابلس من اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة التابعة للرئاسي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت السبت الماضي عن فقدانها 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي من حقل الشرارة بعد أن أغلق مجهولون الصمام رقم 13 في منطقة الحمادة قبل أن تنجح الشركة المشغلة للحقل أكاكوس من إعادة فتح الصمام بعدها بيومين، وإعادة القدرة الإنتاجية لطبيعتها وضخ النفط الخام لميناء الزاوية.

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