اقتصاد

“مركزي طرابلس” يضخ سيولة نقدية لمصارف غريان

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة المصرف المركزي بطرابلس تخصيص سيولة نقدية لمصارف مدينة غريان بقيمة 20 مليون دينار.

وستُوزع السيولة النقدية على فروع مصارف “الجمهورية والتجاري وشمال أفريقيا والوحدة”.

وحول آلية تقسيم المبلغ بين المصارف المعنية، أوضح “مركزي طرابلس” أنه خصص 5.5 مليون دينار لمصرف الجمهورية فرع غريان، ومبلغ 1.5 مليون دينار لحساب مصرف الجمهورية للصيرفة، و2 مليون دينار لمصرف الجمهورية فرع القواسم.

أما عن مُخصصات باقي المصارف، فقد تم تخصيص 7 ملايين دينار لحساب المصرف التجاري، و3 ملايين دينار لمصرف شمال أفريقيا، ومليون دينار لمصرف الوحدة فرع الهيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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