“مركزي طرابلس” يضخ سيولة نقدية لمصارف غريان

أعلنت إدارة المصرف المركزي بطرابلس تخصيص سيولة نقدية لمصارف مدينة غريان بقيمة 20 مليون دينار.

وستُوزع السيولة النقدية على فروع مصارف “الجمهورية والتجاري وشمال أفريقيا والوحدة”.

وحول آلية تقسيم المبلغ بين المصارف المعنية، أوضح “مركزي طرابلس” أنه خصص 5.5 مليون دينار لمصرف الجمهورية فرع غريان، ومبلغ 1.5 مليون دينار لحساب مصرف الجمهورية للصيرفة، و2 مليون دينار لمصرف الجمهورية فرع القواسم.

أما عن مُخصصات باقي المصارف، فقد تم تخصيص 7 ملايين دينار لحساب المصرف التجاري، و3 ملايين دينار لمصرف شمال أفريقيا، ومليون دينار لمصرف الوحدة فرع الهيرة.

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