المصارف تُسابق الزمن لتوفير “سيولة عيد الأضحى”

تقرير 218

كالعادة مع قرب الأعياد تشرع المصارف التجارية بتوزيع سيولة نقدية لعملائها كل حسب سقف سحب معين وما يناسب السيولة النقدية التي خصصها المصرف المركزي لها سواء من البيضاء أو طرابلس وسط أزمة سيولة خانقة تعيشها المصارف منذ 5 أعوام.

ومن بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي في البيضاء مطلع الأسبوع الجاري على تخصيص سيولة نقدية قدرها 457 مليون دينار لمصارف المنطقة الشرقية والجنوبية، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، أعلن على إثرها عدد من المصارف لعملائهم توفر السيولة النقدية ابتداء من يوم الأحد المقبل من بينها فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية والواحات وخليج السدرة.

مصرف التجارة والتنمية أعلن هو الآخر أن يوم الاحد المقبل ستشرع كافة فروعه في توزيع سيولة نقدية على عملائها بسقف سحب قدره 1000 دينار على أن يخصص يوم السبت لعمليات سحب النساء وباقي أيام الاسبوع للجنسين الرجال والنساء، وأوضح المصرف في إعلانه اليوم أنه يمكن لأصحاب البطاقات الذكية أن يسحبوا بسقف سحب قدره 240 دينارا.

وسبق ذلك إعلان مصرف الأمان لكافة عملائه عن رفع سقف السحب لكافة عملائه عند 20 ألف دينار أسبوعيا على كافة فروعه وأوضح المصرف خلال إعلانه بموقع “فيسبوك” أن عمليات السحب المشمولة تتضمن العمليات التي ستتم بصك مصدق أو بالشيك، كما حدد المصرف قيمة السحب من آلات الصراف الآلي بـ400 دينار عبر بطاقات الفيزا المحلية أو عن طريق أمان موبايل.

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