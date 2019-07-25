صنع الله: زيادة الإنتاج مرتبطة بالوضع الأمني

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى

صنع الله الخميس، إنه إذا تحسنت الأوضاع الأمنية في البلاد فسيزيد الانتاج اليومي

للنفط من 300 إلى 400 ألف.

وأضاف صنع الله خلال تلبيته لدعوة

المؤسسة الوطنية بجمهورية الصين، أن هذه الزيادة ستساهم بشكل كبير في رفع العائدات

الوطنية، وأن الاستراتيجية المتبعة هدفها إنتاج 2.1 مليون برميل من النفط يوميا

بحلول عام 2023.

وبحث الطرفان تبادل الخبرات الفنية

وتعزيز فرص التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستيراد والتصدير.

يشار إلى المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت

منذ أسبوع أن إيرادات شهر يونيو فقط من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بلغت 1.7

مليار دولار، مسجلة انخفاضا قدره 580 مليون دولار بنسبة 25% عن الشهر الماضي.

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