صعود جديد للعملات الأجنبية أمام الدينار

تعيش السوق السوداء حالة من التذبذب منذ أيام على صعيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار.

وسجل الدولار الخميس مع نهاية الأسبوع صعودا جديدا مع ختام التداولات ليتم بيعه بـ4.56 دنانير ليحقق بذلك مكسبا قدره قرشان بالمقارنة مع أسعار الافتتاح. كما صعد اليورو بمقدار قرشين مدفوعا بزيادة الطلب من دبي وتركيا وتم تداوله بـ5.04 دنانير.

وانعكست هذه الارتفاعات على الذهب كسر عيار 18، حيث زاد سعره بمقدار دينارين ليتم بيع الغرام بـ154 دينارا للغرام.

لم تؤثر حالة الارتفاع في السوق السوداء على قيمة الليرة التركية أمام الدينار وظلت مستقرة عند مستويات 80 قرشا لكل ليرة.

وعند حلول الساعة الخامسة من مساء اليوم، تداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس بـ1.58 دينار، أما الجنيه المصري فسجل هو الآخر استقرارا على الحدود الليبية المصرية وتم تداوله عند 26 قرشا.

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