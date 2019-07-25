فتح آفاق التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – عقد معالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس مراد الشكري اليوم الخميس اجتماع مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بمكتب رئيس الهيئة بحضور نائب رئيس الهيئة والسيد مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة .

وبحث معالي رئيس الهيئة مع السادة الحضور سبل توطيد العلاقة بينهما عن طريق فتح آفاق تعاون مشترك في تكوين مواطن تقني فني وفق احتياجات السوق المحلي للاستفادة من الخبرات المحلية ورفع كفاءاتهم دون الاعتماد علي العنصر الأجنبي .

وتم الاتفاق على عمل ورش عمل مشتركة وسلسلة اجتماعات أخري للتركيز على آلية العمل معا للوصول إلى خلق كفاءات وطنية عالية تستطيع ان تقدم كل مايحتاجه السوق المحلية في المجال التقني الفني وفق الرؤية التي تقدمها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية . ( وال – بنغازي) ع ع

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