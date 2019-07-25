معالي وزير الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مفوضي الشركات المتعاقدة مع الوزارة

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – استعرضت معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد مع مديري ومفوضي الشركات المتعاقد معها لإنشاء واستكمال المشاريع التابعة للوزارة.

وناقشت حامد الصعوبات والعراقيل التي واجهت هذه الشركات وسبل حلحلتها حتى تتمكن من استئناف عملها وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية لضمان حق المقاولين.

وأكد مفوضي الشركات على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها كمجمعات الرعاية الإجتماعية الشاملة والمخازن الإستراتيجية وقسم إيواء النساء في حال رفع القوة القاهرة في بعض المناطق واستكمال المشاريع المتوقفة حسب الجدول الزمني المحدد.(وال – بنغازي) أ ف/ أ د

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