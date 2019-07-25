معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المؤقتة يطالب بوقف جميع الأعمال المخالفة لحماية الغطاء النباتي

شحات 25 يوليو 2019 (وال) – وجه معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني توجيهاته إلى جهاز الشرطة الزراعية على خلفية ما تتعرض له منطقة الجبل الأخضر من شتى أنواع العبث والتخريب المتمثل بالحرق والإزالة والمسح لأغراض مختلفة الأمر الذي سيؤدي بهذه المنطقة لظروف بيئية كارثية تؤثر على حياة الانسان والحيوان معًا .

يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع فيه منطقة الجبل الأخضر لزيارات ميدانية من قبل بعض المنظمات الدولية التي تهتم بالجانب البيئي ما سيعطي طابعًا سيئًا عن المنطقة من خلال ملاحظة هذه المنظمات لأعمال الكشط والتعرية للتربة والغابات باستعمال الآليات الثقيلة وخاصة على الطريق الساحلى الممتد من مدينة درنة وحتى منطقة الباكور .

معالي الوزير طالب على وجه السرعة بوقف جميع الأعمال المخالفة للقوانين والقرارات الخاصة بحماية الغطاء النباتي، والعمل على تجنيد كافة الامكانيات المتاحة والاستعانة بالأجهزة الأمنية الأخرى لحصر وضبط هذه الآليات والتي يعتبر جلها غير مرخص والمسماة “البوكلين” باعتبارها من أسرع الوسائل الفتاكة المستعملة في الإزالة والمسح . (وال – شحات) ع ع

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