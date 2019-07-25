الكبير يتوقع انخفاض عائدات النفط بـ2019

توقع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير انخفض عائدات النفط بما يصل إلى سبعة عشر في المئة في عام الفين وتسعة عشر وذلك نتيجة لتعطل الإنتاج الناجم عن الأزمة السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد.

وأضاف الكبير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج البريطاني إن الإيرادات ستنخفض إلى أكثر من عشرين مليار دولار هذا العام من حوالي 24 مليار دولار حسب قوله.

وسجل توقف الشرارة الأسبوع الماضي تداعيات في الميناء ومحطة أوباري وخسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة تقارب 19 مليون دولار يوميا، وفق المؤسسة.

وتكبدت إيرادات النفط بيونيو انخفاضا بـ25 عن شهر مايو، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، وعزت مؤسسة النفط الأمر إلى أزمة الكهرباء، وقالت إن مشاكل انقطاع التيار كلفت إحدى شركاتها خسائر بحوالي 70 ألف برميل يوميا من إجمالي الإنتاج.

وبلغت عائدات النفط والغاز المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 10.3 مليارات دولار، أي بانخفاض قدره 11.25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق المؤسسة، كما تتوقع خسائر أكثر في القطاع حسب مدة انقطاع حقل الشرارة.

ووصلت إيرادات مبيعات النفط الخام ومشتقاته بمايو إلى أزيد من يونيو بملياري دولار، وفي أبريل قاربت المليار وحوالي 900 مليون، وكان مارس أقل بأربعمائة مليون دولار، وفبراير بـ200 مليون، وأما يناير فبلغ مليارا وستمائة مليون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار