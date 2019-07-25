بلدية يفرن تكشف تفاصيل توزيع السيولة

أعلنت بلدية يفرن، الخميس، أن صرف السيولة لأهالي المدينة سيتم عبر مصرفي شمال أفريفيا والوحدة في طرابلس.

وقالت البلدية في بيان إن صرف السيولة بمصرف شمال أفريقيا الرئيسي في الظهرة بطرابلس، سيكون يومي السبت والأحد بسقف سحب يبلغ 1500 دينار، فيما سيكون السقف بمصرف الوحدة 1000 دينار على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتأثيرها المباشر على الخدمات في بلدية يفرن ومناطق الجبل وخاصة على السيولة النقدية، بالإضافة إلى صعوبة نقلها إلى البلدية برا وجوا.

وأشارت البلدية إلى أن عميدها كان قد اتفق مع مصرف ليبيا المركزي على توفير السيولة النقدية إلى مصرف شمال أفريقيا (فرع يفرن)، ومصرف الوحدة (فرع يفرن)، وذلك بفتح وكالات في طرابلس لتسهيل توفير السيولة للمواطن بعد أن تم رفض نقلها إلى المدينة برا، بسبب حادثة سرقة السيولة النقدية الموجهة لإحدى مناطق الجبل.

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