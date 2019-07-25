“الوطنية للنفط” تطمح لتعاون أكبر مع الصين

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، الخميس، سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارة من “الوطنية للنفط” برئاسة رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله، إلى الصين تلبية للدعوة التي وجّهتها إليها مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة وسبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

ووفق بيان لـ”الوطنية للنفط”، فقد أكد نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ورئيس شركة بتروتشاينا “هوو كيجن”، رغبة الصين ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير وخدمات الحقول النفطية وتجارة النفط الخام الليبي.

وناقش الطرفان إمكانية توقيع مذكّرة تفاهم في اجتماعهما المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها.

وقال صنع الله إن الوفد استعرض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مبينا أنه وفي ظلّ تحسّن الأوضاع الأمنية في البلاد، تستطيع المؤسسة زيادة ما بين 300 و400 ألف برميل يوميا.

وأضاف صنع الله أن الهدف من الاستراتيجية التي تتبّعها المؤسسة إنتاج 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023. لافتا إلى أن الصين قادرة على مساعدة “الوطنية للنفط” في تحقيق ذلك.

وزار وفد المؤسسة المقرات الرئيسية لعدد من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية التي كانت تعمل سابقا في ليبيا، وهي شركة السور العظيم الصينية للحفر، وشركة البترول والتكنولوجيا الصينية للتنمية، وشركة “بي جي بي”، وشركة البترول والهندسة الصينية. وتقدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر لهذه الشركات لما تبذله من جهود لتعزيز التعاون بين ليبيا والصين، داعيا إياها إلى استكشاف الفرص التجارية المتاحة في ليبيا.

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