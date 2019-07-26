ارتفاع أرباح أمازون

أكدت شركة أمازون دوت كوم ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2018 إلى 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الأرباح لا تزال أقل من توقعات السوق.

وكانت التوقعات تشير إلى صافي مبيعات في نطاق 66 إلى 70 مليار دولار للربع الثالث وفقا لبيانات من رفينيتيف، حيث توقع المحللون إيرادات قدرها 67.27 مليار دولار.

وفي السياق ذاته سجل سهم أمازون دوت كوم في تداولات ما قبل افتتاح بورصة وول ستريت الخميس تراجعا بنسبة 1.5% ، فيما سجلت مبيعات الشركة ارتفاعا وصل إلى 63.4 مليار دولار، وبحسب البيانات التي ذكرت سابقا فإن المحللين توقعوا ربحا يبلغ 5.57 دولار للسهم.

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