فخامة رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة لجامعة عمر المختار فرع القبة

القبة 26 يوليو 2019 (وال) – قام فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بزيارة لجامعة عمر المختار فرع القبة .

حيث كان في مقدمة مستقبلية وكيل الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية بفرع القبه والسادة نقيب الجامعة ومدير مكتب التخطيط والمتابعه ومدير مكتب المالية وجمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين .

حيث استمع فخامته لعديد المواضيع التي تهم الجامعه وعلى رأسها المعاملة المالية والإدارية للعاملين بالقطاع و كذلك موضوع استلام معسكر ابشارة لصالح توسيع مقرات الكليات وإضافة كليات جديدة تواكب الزيادة السكانية في المنطقة الممتدة من الساحل غربا الي درنة شرقا .

فخامته أكد فخامته على اهتمامه الكبير بالعملية التعليمة، مثمنًا دور الجامعه في إعداد الكوادر العلمية والفنية الكفيلة بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء و توفير أفضل الخدمات للمواطنين في كافة ربوع الوطن الغالي.

وفي ختام الزيارة قدم وكيل الجامعة وعمداء الكليات درع تذكاري تقديرا للدور الذي يقوم به فخامة الرئيس في العبور بسفينة الوطن الي بر الأمان , (وال – القبة) ب ع/ ع ع

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