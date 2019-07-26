مؤسستا النفط الليبية والصينية تناقشان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بكين-العنوان

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة البترول الوطنية الصينية سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة بينهما.

وزار وفد يضمّ كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط جمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة التي وجّهتها إليهم مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة وسبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

ورحّب كلّ من هوو كيجن، نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ورئيس شركة بتروتشاينا، ورؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية بوفد المؤسسة الذي كان يترأسه رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله.

وأعرب كيجن عن رغبة الصين ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير وخدمات الحقول النفطية وتجارة النفط الخام الليبي.

وناقش الطرفان إمكانية توقيع مذكّرة تفاهم في اجتماعهما المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها.

وقال صنع الله: “لقد عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات النفطية في الصين، وقد قمنا باستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط والغاز في ليبيا. ففي ظلّ تحسّن الأوضاع الأمنية في البلاد، نستطيع بسهولة زيادة ما بين 300 و400 ألف برميل يوميا، ممّا سيساهم بشكل كبير في رفع العائدات الوطنية”.

وأضاف، “أنّ الهدف من الاستراتيجية التي نتبّعها هو إنتاج 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023. وما من شكّ بأنّ الصين قادرة على مساعدتنا في تحقيق هذه الغاية النبيلة”.

وقال: “نأمل أن تشاركنا الصين وشركاتها النفطية الكبرى رؤيتنا لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال تبادل الخبرات الفنية وتعزيز فرص التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستيراد والتصدير”.

وأجرى وفد المؤسسة بزيارة المقرات الرئيسية لعدد من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية التي كانت تعمل سابقا في ليبيا.

وهذه الشركات هي، شركة السور العظيم الصينية للحفر، وشركة البترول والتكنولوجيا الصينية للتنمية، وشركة “بي جي بي”، وشركة البترول والهندسة الصينية.

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