أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 27 يوليو 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 27 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.555 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.55 دينار

اليورو 5.03 دينار

الجنية الإسترليني 5.63 دينار

الليرة التركية 0.80 دينار

الدينار التونسي 1.58 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدولار الكندي 3.32 دينار

الدينار الأردني 6.25 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.555 دينار

كسر الذهب عيار 18 154 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 4.05 دينار

دولار بشيك المصدق 4.62 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.