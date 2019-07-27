ميناء بنغازي يستقبل شحنات بضائع وبنزين

استقبل ميناء بنغازي الساعات الماضية سفنا تجارية محملة ببضائع وسلع مُتنوعة، إضافة إلى شحنة من البنزين.

وأوضحت البيانات الواردة في آخر نشرة صادرة عن إدارة الميناء دخول ناقلة المحروقات “فال جراندا” التابعة للوكيل الملاحي الملاح ورست على الرصيف المنصة استعدادا لتفريغ شحنتها من البنزين البالغة طن متري.

كما دخلت إلى الميناء ناقلة المحروقات الأخرى تازربو للرصيف رقم ثلاثة القديم والتابعة للوكيل الملاحي نقمار للتزود بالوقود.

أما على صعيد السفن التجارية فقد دخلت السفينة msc للرصيف رقم 3 وعلى متنها مئتان واثنتان وعشرون (222) حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

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