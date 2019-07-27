ضبط تشادي مصاب بالإيدز يعمل بأحد المخابز بأجدابيا

أجدابيا 27 يوليو 2019 (وال) – تمكن جهاز الهجرة غير الشرعية أجدابيا، من ضبط شخص تشادي الجنسية مصاب بمرض نقص المناعة الإيدز، يعمل بأحد مخابز المدينة.

حيث تمكن أعضاء الجهاز من ضبط المدعو، أثناء مزاولة عمله داخل مخبز السابع من أكتوبر بالمدينة، دون أوراق ثبوتية أو شهادة صحية، مما يعد خطر على سلامة المواطنين، ومخالف للقانون، هذا وتم ترحيله إلي مركز إيواء قنفودة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالة، لأبعاده خارج البلاد. (وال – أجدابيا) خ م / ع ع

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