الحبري يشرح أسباب إتلاف العُملة المحلية والأجنبية بفرع المصرف المركزي ببنغازي

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال)- أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن خزائن المصرف المركزي سابقًا بوسط البلاد سابقًا تقع تحت الأرض، والمنطقة كانت مليئة بالاشتباكات، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عنها لأكثر من سنتين، الأمر الذي تسبب بدوره في انتقال المياه إلى أدنى نقطة في محيط المصرف، وبالتالي تسربت مياه المجاري.

وبيّن المحافظ أن الجزء المحلي من العملة لا يوجد أي خلاف عليه، حيث سيتم طباعة بديل له بتكلفة بسيطة، أما العملة الأجنبية فهي لا تصدر من البنك المركزي الليبي، وبالتالي يتم التعامل بشأنها مع البنوك المركزية التي أصدرتها.

وأشار إلى أن عدم الخضوع للمساءلة من الجهة التشريعية يعني الإقالة، وهذا ما حصل مع الكبير قال محافظ المصرف المركزي على الحبري أن عدم الخضوع للمُسائلة من الجهة التشريعية يعني الإقالة، بغض النظر عن المدة في إشارة إلى الصديق الكبير.

وأضاف، أنه بعد نجاح مجلس النواب، كان يُفترض أن يتم نقل جميع حسابات المؤتمر الوطني العام، إلى الجسم الجديد باعتباره مُنتخبًا. (وال-بنغازي) ع ط/ ع ع

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