إنجاز جديد يرفع إنتاج حقل النفاورة النفطي

تمكنت الفرق الفنية التابعة للشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار من إنجاز عملية اصطياد للعازل المطاطي للبئر الغازي 105 في حقل النافورة.

وبحسب ماورد عن الحساب الرسمي للحقل في موقع فيسبوك فإن العازل موجود في البئر منذ 21 عاما وأن عملية استخراج العازل المطاطي ساهمت في زيادة الإنتاج اليومي من الغاز دون الكشف عن أي بيانات.

وفي إطار اهتمام شركة الخليج العربي بتطوير الأعمال والبنية التحتية في حقل النافورة المشغلة له، أعلنت في مارس الماضي الانتهاء من أعمال تجهيز ونصب منظومة رصد جوي حديثة بمطار حقل النافورة النفطي، عوضا عن المنظومة السابقة.

وأشار بيان صحفي للشركة في حينها أن مهندسي قسم الاتصالات التابع لإدارة الاتصالات بشركة الخليج العربي للنفط، تمكنوا من نصب وتجهيز المنظومة التي تعد الأكثر مثالية لمراقبة الطقس بدقة عالية من خلال قياسات دقيقة مستقرة.

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