الحرس البلدي القبة يشن حملات تفتيش واسعة بالمدينة

القبة 27 يوليو 2019 (وال)- شن فرع جهاز الحرس البلدي القبة حملات تفتيش على أغلب محال المواد الغذائية، والخضروات، والمطاعم، والمخابز، والحلاقين، وشركات النظافة بالمدينة.

وتأتي الحملة للتأكد والتدقيق في صلاحية المواد الغذائية ونظافة المطاعم، إضافة عن التأكيد على إجراءات العاملة الوافدة، وإلزامهم بالشهادة الصحية، والنظافة، والتعقيم، وارتداء المعطف الصحي، والتأكيد على نظافة شوارع وميدان مدينه القبة لكي تظهر بشكل لائق وجميل. (وال-القبة) ع ط/ ع ع

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