وفد مجلس النواب يبحث في واشنطن ملف النفط وعدد من القضايا الخاصة بالشأن الليبي

واشنطن 27 يوليو 2019 (وال) – التقى وفد مجلس النواب الزائر للعاصمة الأمريكية واشنطن مساعد وزير الطاقة الأمريكي.

وقال رئيس الوفد ” طلال الميهوب ” رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بأن الوفد بحث مع مساعد وزير الطاقة الأمريكي ملف قطاع النفط والتعاون المشترك بين البلدين في هذا القطاع الهام والحيوي.

ومن جهته، ذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور ” علي التكبالي ” بأن زيارة وفد مجلس النواب للعاصمة الأمريكية واشنطن حققت نجاحً كبير وبأن اللقاءات تركزت على كبار المسؤولين في أهم الملفات الحيوية حيث شملت مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والكونجرس ومجلس الشيوخ.

وأضاف التكبالي بأنهم أوضحوا للمسؤولين بالإدارة الأمريكية الخطأ الذي وقع فيه المجتمع الدولي بدعم حكومة السراج غير الشرعية التي لم تنال الثقة من الجسم الشرعي الممثل للشعب الليبي والتي تسببت فيما وصلت إليه ليبيا من سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس وبأن هدف القوات المسلحة هو تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والمتطرفين. (وال – واشنطن) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال