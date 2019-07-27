اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يُفاضل بين 5 مُرشحين لخلافة لاجارد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي لاختيار مرشح أوروبي واحد من بين 5 مرشحين لخلافة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الحالي، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول فرنسي الجمعة.

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه أن القائمة التي سيختار منها الاتحاد الأوروبي أحد المرشحين تضم الرئيس الهولندي السابق لمجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، ووزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، وماريو سنتينو الرئيس البرتغالي لمجلس وزراء مالية اليورو، بالإضافة إلى أولي رين محافظ البنك المركزي الفنلندي وكريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه يتعين على المرشح أن يكون ذا “سجل متميز” فيما يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي رفيع المستوى وأن يمتلك مهارات الإدارة والدبلوماسية المطلوبة لإدارة مؤسسة عالمية ضخمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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