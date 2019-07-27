أسعار الخضروات والفواكه خرجت عن المتوقع بمدينة ترهونة

ترهونة 27 يوليو 2019 (وال) – تشهد الأسواق العامة ومحلات الخضروات ارتفاع باهظًا للأسعار، وأرجع التجار سبب ذلك إلى النقص الحاد في المحروقات بكافة أنواعها .

يشار إلى أن هناك بعض التجار يقومون بشراء الوقود من خارج القنوات المخصصه للبيع، أيضا الأسواق التي يتم تزويد المدينة منها بالخضروات والفواكه تبعد مسافات بعيده عن الأسواق داخل المدينة .

وأوضح مراسل الوكالة أن غياب المراقبة وضبط الأسعار من الجهات الضبطية، لها دور في ارتفاع الأسعار أيضًا، لافتًا إلى أن المواطنين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار.

وذكر المراسل أن المواطن أصبح يبحث عن الخضروات الأساسية فقط، أما الفواكه أصبح شرائها صعب أولا أسعارها مرتفعة جدًا، إضافة إلى شح السيوله النقدية ونقصها بشكل كبير هذه الأيام.

وأشار المراسل إلى إن الحصار الخانق الذي تشنه مليشيات السراج على الحدود الإدارية للمدينة كان سببًا فى ارتفاع أسعار الخضروات .

وقال المراسل إن المواطنين ناشدوا كافه المنظمات المحلية والدولية للوقوف على معاناة المواطنين داخل المدينة والإسراع في إيجاد حلول لمثل هذه الأفعال التي لا تمت للإنسانية بصله. وتصنيفها كجرائم حرب ترتكبها المليشيات التي يرأسها السراج . (وال – ترهونة) س ع/ ع ع

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