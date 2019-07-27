الإدارة العامة لمصرف الوحدة تكرم موظفيها المتقاعدين

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال) – أقامت الإدارة العامة لمصرف الوحدة اليوم السبت احتفالية تكريم للموظفين المتقاعدين بالمنطقة الشرقية لعام 2016 والعام 2019 .

وانتظم الحفل بمسرح الطفل بنغازي، وبدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني وتوالت عقبه الكلمات لأعضاء مجلس الإدارة أبرزها كانت للسيد مدير عام مصرف الوحدة السيد مرعي البرعصي، والتي عبر فيها عن شكره وامتنانه للسادة المتقاعدين عن كل ماقدموه من عمل وجهد وخدمة خالصة لمصرف الوحدة واعتبر في كلمته أنه أحد أبناءهم وتلاميذهم وبأنهم سيبقون تاج فوق كل الرؤوس.

وتخلل الحفل فقرات غنائية وطنية وقصائد شعرية وعمل مسرحي قصير لفرقة بيوت الشباب تحت عنوان “لم الشمل”.

في نهاية الحفل وزعت شهادات التقدير ودروع التكريم على المتقاعدين تباعا.

وكالة الأنباء الليبية تابعت الحفل وتحصلت على تصريح من مدير العام مصرف الوحدة، السيد مرعي البرعصي قال فيه:

اليوم نقيم هذه الاحتفالية المتواضعة للموظفين والموظفات تكريما لهم على مجهوداتهم المبذولة خلال السنوات الماضية ومساهمتهم في بناء مصرف الوحدة بناءا صحيحا.

وأضاف البرعصي: قمنا بإجراء بعض التعيينات لدماء جديدة ستساهم في استكمال مسيرة من سبقهم والسير على نهجهم وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد البرعصي على أن إدارة المصرف ساعية بجدية لإقامة الدورات التدريبية المختلفة والاستعانة بالسادة المتقاعدين وخبراتهم في المجال المصرفي.( وال – بنغازي) ف ح / س ع

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