اجتماعات متواصلة لغرفة طوارئ الاتصالات بترهونة

ترهونة 27 يوليو 2019( وال ) – عقدت اللجنة المكلفة من معالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الليبي بالحكومة المؤقتة الليبية، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، سلسلة من الاجتماعات مع شركات الاتصالات بالمدينة .

هذا وعملت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على تسجيل ونقل ومعالجة العديد من المشاكل الفنية، كما أن اللجنة تتواصل وبشكل مباشر ودوري مع اللجنة الرئيسية في بنغازي لإحاطتها بكل ما يعوق العمل.

وتتولى اللجنة عدة مهام منها دعم وسائل الاتصالات داخل بلديات ترهونة والتنبه لأي طارئ ودعمها بالمحروقات وأعمال الصيانة اللازمة، وأيضا تذليل الصعوبات أمام القوات المسلحة العربية الليبية في مجالات ضعف الاتصالات وشبكة المعلومات.

وتعمل اللجنة بالتعاون مع عميد بلدية ترهونه السيد عياد البي، ورئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونه، الحاج صالح فاندي متضامنة مع الجيش في صف واحد.

ونجحت اللجنة وخلال أقل من شهر في توفير كل الامكانيات عن طريق القوات المسلحة العربية الليبية وقامت بإحالة برنامج صيانة المحطات إلى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لدراسة إمكانياته في تنفيذ مشاريع الصيانة المستعجلة لمحطات الاتصالات في بلدية ترهونه .( وال – ترهونة) س ع/ ع ع

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