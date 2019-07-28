“مالية الوفاق”: توصيات مُهمة لإنعاش الاقتصاد

نظمت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، ندوة حول السياسات الاقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة للاقتصاد الليبي شارك فيها وزير المالية فرج بومطاري ووزيرا الاقتصاد والعمل علي العيساوي والمهدي الورضمي وبحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي.

ونوقش في الندوة برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي وآثار الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي ودور المؤسسات المالية والاقتصادية في التنمية.

وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات من بينها أهمية استكمال تنفيذ بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإسراع في إقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية، كما تمضنت التوصيات تأكيدات على أهمية المُشاركة الفاعلة للقطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مُناسبة للأعمال.

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