أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 28 يوليو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 28 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.55 دينار
|4.54 دينار
|اليورو
|5.03 دينار
|4.95 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.63 دينار
|5.55 دينار
|الليرة التركية
|0.80 دينار
|0.72 دينار
|الدينار التونسي
|1.61 دينار
|1.53 دينار
|الجنية المصري
|0.275 دينار
|0.267 دينار
|الدولار الكندي
|3.33 دينار
|3.25 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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