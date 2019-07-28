شكشك يُطمئن أصحاب الشركات الأميركية في ليبيا

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال زياته للولايات المتحدة الأميركية اجتماعا موسعاً مع أعضاء الجمعية الأميركية الليبية للأعمال بحضور ممثل عن وزارة الخارجية الاميركية.

وبحث شكشك خلال الاجتماع الأعمال المشتركة بين الطرفين مُطمئناً الشركات الأميركية صاحبة المشاريع في ليبيا بأن الديوان سيتابع ملاحظات أصحاب المشروعات لضمان حقوقهم، مشدداً على أهمية توفير بيئة عمل جيدة لتتمكن من استكمال مشروعاتها.

وشدد رئيس الجمعية الأميركية الليبية للأعمال على رغبة استمرار أصحاب الاستثمارات الأميركية في ليبيا لمواصلة أعمالهم.

والتقى شكشك على هامش الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الليبية بواشنطن مع رئيس الوكالة الأميركية للتنمية لبحث آفاق التعاون المشترك بينها والمؤسسات الليبية، وتطرق شكشك لأهمية تدريب الكوادر الليبية، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على وضع خطط عمل مشتركة.

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