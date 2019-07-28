دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث آليات توفير الاحتياجات اللازمة لمرضى التوحد

قرنادة 28 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن اليوم الأحد آليات توفير احتياجات فئة المصابين بمرض التوحد، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي حضره الأخصائي في مرض التوحد الدكتور فتحي الدايخ احتياجات هذه الفئة من المرضى، وكيفية توفيرها وتسيير الأمور لها، فيما شدد دولته على أنه سيوفر كل احتياجاتهم وكافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدر دولته التعليمات بالعمل على إنشاء مركز مختص لعلاج وإيواء مرضى التوحد وفقا لأعلى المستويات المعتمدة دوليا مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة له بما يؤهل هذه الشريحة للانخراط في المجتمع وفقا لقدراتها. (وال – قرنادة) ع ع

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