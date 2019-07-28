إدارة الجمهورية تكشف أفرع توفر السيولة

كشف مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية كمال المزوغي في تصريحات لـ 218 عن بعض الفروع التي ستتوفر فيها السيولة النقدية في طرابلس خلال هذا الأسبوع.

وأشار المزوغي إلى أن السيولة النقدية متوفرة الآن داخل 13 فرعاً مصرفياً بمدينة طرابلس وهي: “حي الأندلس – تاجوراء الوسط – وكالة الخضراء – وكالة ليبيانا فرع المغاربة – وكالة باب البحر – وكالة البرج – وكالة الأكاديمية جنزور – الميدان – سوق الجمعة – عين زارة”.

وأوضح مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية أن هناك فروعا أخرى تعمل على توزيع السيولة النقدية في ذات الفترة، مُبيّناً أن قيمة سقف السحب تعود لإدارات الفروع مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الحسابات ومخصصات السيولة النقدية لها.

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