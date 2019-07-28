الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية

صعد سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بـ4.55 دينار عند الساعة الخامسة ليفقد من قيمته قرشا واحدا بالمقارنة مع أسعار الافتتاح اليوم، أما اليورو فقد خسر هو الآخر قرشا واحدا من قيمته مساء الأحد ليتم تداوله بـ5.03 دينار، أما الذهب كسر عيار 18 فقد بيع الغرام منه بـ153 دينارا للغرام.

حالة هبوط الدولار واليورو في السوق السوداء اليوم لم تشمل قيمة الليرة التركية حيث ظلت مستقرة عند مستويات 80 قرشا لكل ليرة لليوم الرابع على التوالي.

وعند حلول الساعة الخامسة من مساء اليوم، تداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس بـ1.58 دينار، أما الجنيه المصري فسجل هو الآخر استقرارا على الحدود الليبية المصرية وتم تداوله عند 26 قرشا.

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