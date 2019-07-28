الحكومة الليبية المؤقتة تتخذ جملة من جملة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أية كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل

قرنادة 28 يوليو 2019 (وال) – قد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد اجتماعا وزاريا موسعا لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أية كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة، على رأسها تنظيف العبارات وقنوات تصريف مياه الامطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي.

واستعراض الاجتماع كافة المقترحات والحلول الواردة من الوزارات والهيئات والبلديات المعنية بهذه المشاكل و تقديمها للجنة الطوارئ المشكلة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالعمل على إصدار القرارات اللازمة لتخصيص المبالغ المالية التي تم اقتراحها والبالغة قيمتها 24 مليون دينار ليبي سيتم تخصيصها عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص مبلغ وقدره 26 مليون دينار ليبي لتدارك مخاطر فصل الشتاء في بلديات منطقة بنغازي الكبرى، للصرف عليها من خلال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي التي يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وضم الاجتماع السادة، وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، وزير الزراعة الدكتور حسن حمد الزيداني، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

كما حضره السادة رؤساء المجالس التسييرية وعمداء بلديات بنغازي، والبيضاء، والساحل، والقيقب، وقمينس، والأبرق، إضافة إلى السيد مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس السيد رضا فريطيس. (وال – قرنادة) ع ع

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