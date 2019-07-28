وقفة احتجاجية أمام مصرف الصحارى في بلدية الغريفة

الغريفة 28 يوليو2019 (وال) – أقيمت صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مصرف الصحارى فرع بلدية الغريفة للمطالبة بزيادة سقف السحب من السيولة النقدية .

وطالب المحتجون في _ بيان لهم _ بحقوقهم الشرعية التي تسنها القوانين المعمول بها في كافة المصارف الليبية وهي الاهتمام بملفات مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي و إيقاف نقل الأموال من حساب لآخر و توفير مكيفات و كراسي وطاولات لصالة الزبائن .

كما طالب المحتجون بزيادة مخصصات المصرف من السيولة النقدية ورفع سقف السحب بمناسبة قرب عيد الضحى المبارك وصرف دفاتر الصكوك بأسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المصرفية للزبائن . (وال_الغريفة) أ ج/ ع ع

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