ارتفاع كبير بأسعار المواشي في مدينة ترهونة

ترهونة 28 يوليو 2019(وال) – تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد مدينة ترهونة كغيرها من المدن الليبية، ارتفاع كبير في أسعار الاضاحي.

يذكر أن المدينة شهدت انقطاعا للوقود لمدة أربعة أشهر متتالية، بسبب قيام مليشيات الوفاق غير الشرعية، بقطع الإمداد عن المدينة وإقامة نقاط تفتيش بضواحيها، مما أدى لتأثير واضح على أسعار الأسواق داخل المدينة.

وتجمع أغلب أراء المواطنين المترددين على الأسواق منذ ساعات الصباح الأولي الباحثين عن أسعار مقبولة وملائمة للظروف الحالية على أن الأسعار مرتفعة جدا مقارنه بالسنة الماضية.

ويرى الموانين بأنه إذا بقيت الأسعار بهذا الارتفاع فإن الكثيرون سوف يقفون عاجزون أمام شراء الأضحية.

يشار الى أن مدينة ترهونة تتمتع بطابع زراعي جيد, إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف الكبير وعدم تغطية السوق المحلي لاحتياجات المواطنين أده إلى ارتفاع ثمن الأضاحي بالمدينة .(وال- ترهونة) ف و/ ع ع

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