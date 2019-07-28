الإيجاز الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي

فرنادة 28 يوليو 2019 (وال) – دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يعقد اليوم الأحد اجتماعا وزاريا موسعا لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أية كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل، ويناقش خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة، على رأسها تنظيف العبارات وقنوات تصريف مياه الامطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي، ويتقرر تخصيص 50 مليون دينار لذلك.

– دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يبحث اليوم الأحد مع معالي وزير الداخلية سير العمل الأمني في البلاد ونتائج الخطة الأمنية لتأمين بنغازي بمشاركة الجيش.

– دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن يبحث اليوم الأحد آليات توفير احتياجات فئة المصابين بمرض التوحد، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ويصدر التعليمات بالعمل على إنشاء مركز مختص لعلاج وإيواء مرضى التوحد وفقا لأعلى المستويات المعتمدة دوليا مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة له بما يؤهل هذه الشريحة للانخراط في المجتمع وفقا لقدراتها.

– معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج يمثل الحكومة الليبية المؤقتة في تشييع جنازة رئيس الجمهورية التونسية الراحل، ويقدم خلال مراسم الجنازة التي أقيمت بقصر تونس قرطاج التعازي للشعب التونسي رئيسا مؤقتا وحكومة وشعبا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني وأعضاء مجلس الوزراء والشعب الليبي في هذا المصاب للشقيقة تونس.

– استمرار للأحكام القضائية الصادرة في حق الرئاسي غير الدستوري باعتباره غير ذي صفة ومغتصب للسلطة، محكمة استئناف طرابلس (الدائرة الادارية الثانية) تصدر حكما بالغاء قرار الرئاسي رقم 18 لسنة 2019 بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

– وزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة تحيل مخصصات الدفعة الخامسة من مادة دقيق المخابز عن العام 2019 ميلادي.

– استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من سواحل غرب ليبيا غير الخاضعة للحكومة المؤقتة باتجاه أوروبا، وخفر السواحل ينقذ 145 مهاجرا غرق بهم زورقهم قبالة زوارة وينتشل جثث 62 مهاجرا فيما يبحث عن جثث أكثر من 40 مهاجرا غرقوا في البحر.

– لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية التابعة للحكومة الموقتة ترسل جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية لمركز علاج العقم في سبها لرفع المعاناة عن المواطن في الجنوب والمساهمة في تقليل تكلفة العلاج، وهو من أهم الأجهزة المستخدمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

– ناقلة غاز تغادر رصيف ميناء بنغازي البحري بعد أن استكملت تفريغ شحنة تقدر بـ1.7 مليون طن متري من الغاز المسال بخزانات شركة البريقة بموقع مستودع رأس المنقار – بنغازي، كما غادرت الجمعة الماضية ناقلة الوقود «فالجاريدنا» منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد استكملت تفريغ شحنتها من وقود البنزين بخزانات الشركة بموقع مستودع رأس المنقار – بنغازي.

– استقرار تام للشبكة الكهربائية في مختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة، ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري يؤكد أن لدينا فائض انتاج بالشبكة العامة وأننا دخلنا مجال الطاقة النظيفة.

– معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يترأس السبت اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في خطة تأمين بنغازي، ويضع الترتيبات النهائية للخطة بحضور سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري الذي أكد تقديمه كافة الدعم اللوجستي للخطة.

– مديرية أمن طبرق تضبط شحنة سجائر مهربة بـ100 ألف دينار بالقرب من الحدود الليبية المصرية .

– معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز يتعهد بحل مشكلة طلاب مدرسة الشروق المبنية من الصفيح في بلدية هراوة بعد تجاهل الرئاسي غير الدستوري لمعاناة الطلاب وأسرهم.

– وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة تستمر في إحالة مخصصات مرتبات شهري يونيو ويوليو 2019 لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. (وال – قرنادة) ع ع

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