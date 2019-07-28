المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يبحث مشاكل كهرباء بلدية الساحل

الساحل 28 يوليو 2019( وال ) – عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري اجتماع بالإدارات المختصة لمناقشة مشاكل كهرباء بلدية الساحل وطرح الحلول لها.

وتم في هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد 28 يوليو الجاري، مع اللجنة المشكلة لتدراس المشاكل التي تواجه الشبكة الكهربائية لمنطقة الساحل، وناقش المدير التنفيذي مع المعنيين الوضع القائم وطرح كافة المشاكل ووضع الحلول العاجلة لها من خلال وضع خطة عاجلة للانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل حلول فصل الشتاء، كما بحث وضع خطة مستقبلية لحل كافة المشاكل بصورة نهائية.

هذا وأثنى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس عوض البدري على المجهودات التي تبذلها الإدارات المختلفة بالشركة العامة للكهرباء للسعي في حل المشاكل بالمنطقة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء وذلك تنفيذا لقرار رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، المهندس فخري المسماري والذي يقضي بحل كافة المشاكل في الشبكة الكهربائية في كل ركن من أركان هذا الوطن حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.( وال – الساحل) س ع / ع ع

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