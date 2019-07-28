رئيس هيأة الرقابة الإدارية يستلم التقرير السنوي لسنة 2018م

البيضاء 28 يوليو 2019(وال)- قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي لسنة 2018م اليوم الأحد 28 يوليو الجاري بتسليم التقرير إلى رئيس هيأة الرقابة الإدارية السيد عبد السلام الحاسي.

هذا ويعتبر التقرير السنوي للهيأة هو حصيلة عملها للعام 2018م ويحتوي على نتائج متابعة الحكومة والجهات التابعة له.

كما يحتوي التقرير على أهم الملاحظات التي تم تسجيلها خلال متابعة الملفات المهمة وإحصائيات بعدد القضايا .

وحضر التسليم السادة مدراء الإدارات والمكاتب، وقام السيد رئيس الهيأة بتقديم الشكر لكل من شارك في انجاز هذا التقرير وإظهاره بالمظهر الجيد وحث الحضور علي العمل من أجل إنجاز التقرير القادم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من أية ملاحظات تم تسجيلها أثناء أعداد التقرير السنوي الحالي، وأن يتم العمل من أجل اظهار التقرير وإبرازه للمجتمع من خلال إقامة الندوات ولقاءات العمل وتكثيف التغطية الإعلامية لما جاء فيه؛ لإظهار عمل الهيأة والجهد المبذول من قبل أعضاء الهيأة والقائمين على إنجاز التقرير.( وال – البيضاء) س ع / ع ع

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