اتحاد الصناعات الليبية: ارتفاع الأسعار في بعض السلع سببه الحروب و انقطاع الكهرباء و الوقود

تحدث اتحاد الصناعات الليبية عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات بشكل كبير المدة الماضية مضيفاً أن سعر علبة مياه الشرب ارتفع بنسبة 100% عن الأشهر السابقة وهذا بسبب وقوع أغلب المصانع في مناطق الحروب مما سبب التوقف عن الإنتاج.

وأضاف الاتحاد أن سبب ارتفاع الأسعار كذلك هو انقطاع الكهرباء لساعات طويلة والاستعانة بمولدات الديزل والتي أصبحت مكلفة جداً لعدم توفر الديزل من المصادر الرئيسية وارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل إلى 1.25 دينار للتر، بالإضافة إلى أن بعض المعدات والآلات تعمل بوقود الديزل.

وأكد الاتحاد على تواصله مع المؤسسة الوطنية للنفط والاتفاق على وضع آلية لتزويد المصانع بحاجتها من وقود الديزل ولكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، معبراً عن استغرابه من أن ليبيا تصدر حوالي مليون برميل من النفط الخام وتواجه معاناة وأزمة في توفر الوقود والمشتقات النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية