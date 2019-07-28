مصرف الجمهورية يأذن بالبدء بالبيع بالمرابحة الإسلامية للمواطنين بكافة فروعه ويضع عدة شروط

أصدرت إدارة مصرف الجمهورية منشوراً تأكدت صحيفة صدى الاقتصادية من صحته من مصدر بالمصرف، أذن فيه لكافة فروعه بالبيع بالمرابحة الإسلامية للمواطنين الليبيين بسقف محدد بمبلغ 85 ألف دينار، شاملاً هامش الربح لكافة السلع و حسب اختيار الزبون .

واشترط مصرف الجمهورية أن يكون هامش ربح بيع المرابحة متغيراً حسب فترة الاسترداد المُتفق عليها عند إبرام العقد على أن يوقع الزبون ما يفيد إطلاعه عليه و حسب ما هو معمم بالخصوص، بالإضافة إلى احتساب القسط الشهري من الدخل الصافي للزبون حسب التشريعات النافذة على أن يراعى في احتسابه كافة الالتزامات القائمة على الزبون اتجاه المصرف وغيره من المصارف العاملة .

وبحسب منشور المصرف فإن الحد الأدنى لفترة الاسترداد هي 12 شهرا والحد الأقصى 96 شهرا، بالإضافة إلى أن القسط الشهري يحتسب من الدخل الصافي للزبون حسب التشريعات النافذة ، على أن يراعى في احتسابه كافة الالتزامات القائمة على الزبون تجاه المصرف وغيره من المصارف العامة، كذلك حصول الزبون على نسخة من العقد، وتوفير دليل لحماية العملاء وفق السياسة الانتمائية المعتمدة من المصرف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية