الأمان يرفع سقف السحب الأسبوعي إلى 25 ألف دينار

رفع مصرف الأمان، الاثنين، سقف السحب

المحلي بصك أو “بشيك شباك قيد” إلى 25 ألف دينار أسبوعياً في كافة فروع

المصرف، لافتا إلى قبوله “الصكوك الألكترونية المصدقة” من المصارف

التجارية الأخرى.

وأوضح المصرف، على صفحته الرسمية، بأن

سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي “ATM”

هو 400 دينار سواء كان بالبطاقة المحلية أو عبر خدمة السحب بدون بطاقة الـ”Cardless” الموجودة في تطبيق

الصيرفة المباشرة.

يشار إلى أن مصرف الأمان كان قد رفع

سقف السحب الأسبوعي إلى 40 ألف دينار عندما بدأ تنفيذ برنامج الإصلاحات

الاقتصادية.

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