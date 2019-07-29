فخامة رئيس مجلس النواب يستلم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لعام 2018م

القبة 29 يوليو 2019 (وال) – استقبل يوم الأحد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبد السلام الحاسي بمدينة القبة، بحضور اللقاء وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة الأستاذ “مراجع غيث” .

وقام رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي ـ خلال اللقاء ـ بتسليم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لعام 2018م .

وقدم نبذة عن أهم ما يحتويه التقرير من ملاحظات على أداء الحكومة والجهات التابعة لها، و عرض مايحتوي التقرير من إحصائيات بعدد القضايا وماتوصلت إليه اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الملفات المهمة، والتي لها علاقة بالمواطن، وكذلك ماتوصلت إليه لجنة الازدواج الوظيفي.

وقدم فخامة رئيس مجلس النواب الشكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية ولكافة العاملين بالهيئة على الجهد، متمنيا أن تستمر الهيئة بأداء عملها وتحقق المستهدف منها؛ لأنها هي صمام الأمان وعين المجتمع على الدولة . (وال – القبة) ع ع

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