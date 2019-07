بعد هدوء التوترات في الشرق الأوسط.. أسعار النفط تنخفض عالمياً

انخفضت أسعار النفط الاثنين وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة.

حيث هبطت عقود مزيج “برنت” بواقع 37 سنتاً إلى 63.09 دولار للبرميل، وكانت أسعار المزيج قد ارتفعت بنسبة 1.6% في الأسبوع الماضي. كما هبط الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 20 سنتاً إلى 56 دولاراً للبرميل، بعدما زاد الخام الأسبوع الماضي 1%. هذا وجاء التراجع بعدما قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي الأحد، أن الاجتماع الطارئ مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 كان بناءً، لكن هناك مسائل بقيت دون حل، وستواصل طهران تقليص التزاماتها النووية إذا لم ينقذ الأوروبيون الاتفاق. واعتبر خبراء في أسواق النفط، أن تصريحات المسؤول الإيراني مؤشر على تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط.

