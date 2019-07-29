انخفاض أسعار البترول خلال تعاملات الاثنين

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل القلق من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتا إلى 63.09 دولارا للبرميل في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار 1.6 % في الأسبوع الماضي.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 56 دولارا للبرميل في الوقت الذي كان الخام قد زاد 1% في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع هذا الاسبوع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين للمرة الأولى منذ انهيار المحادثات بينهما في مايو، حيث سيبحث الجانبان تسوية الخلافات العميقة بينهما إلا أن التوقعات تشير إلى قلة احتمالات إحراز تقدم خلال المحادثات التي تجري في شنغهاي على مدار يومين.

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