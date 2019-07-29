اقتصاد

انخفاض أسعار البترول خلال تعاملات الاثنين

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل القلق من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتا إلى 63.09 دولارا للبرميل في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار 1.6 % في الأسبوع الماضي.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 56 دولارا للبرميل في الوقت الذي كان الخام قد زاد 1% في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع هذا الاسبوع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين للمرة الأولى منذ انهيار المحادثات بينهما في مايو، حيث سيبحث الجانبان تسوية الخلافات العميقة بينهما إلا أن التوقعات تشير إلى قلة احتمالات إحراز تقدم خلال المحادثات التي تجري في شنغهاي على مدار يومين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك