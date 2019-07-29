مصرف الأمان: سقف السحب الأسبوعي 25 ألف دينار

أعلن مصرف الأمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رفع سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 25 ألف دينار أسبوعياً في جميع فروع المصرف، مؤكدا على قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

وقالت إدارة مصرف الأمان في منشورها على الصفحة الرسمية للمصرف إن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM يبلغ 400 دينار إن كان بالبطاقة المحلية أو عبر خدمة السحب بدون بطاقة الكاردليس الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة أمان موبايل.

يشار إلى أن إدارة مصرف الأمان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رفع سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 20 ألف دينار أسبوعياً.

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