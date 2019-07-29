55 ألف رأس أغنام مستوردة تصل مصراتة

أعلنت إدارة ميناء مصراتة اليوم عن وصول 3 بواخر محملة بـ55.360 ألف رأس غنم مستوردة من إسبانيا تعود لصالح تجار بغرض توفير الأغنام لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل حلول عيد الأضحى، الأمر الذي يراه مراقبون سيسهم في خفض أسعار الأغنام بشكل محدود.

وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الأيام الماضية لكافة التجار والشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ183%.

من جهته طالب رئيس اتحاد جمعيات المستهلك في ليبيا أحمد الكردي خلال تصريح خاص لـ218 السبت الماضي المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المخصصة لتوريد الأضاحي والسلع التموينية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي بنسبة 183%، لما لها من أثر في تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم.

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