“بي.بي” لا تنوي تسيير ناقلات عبر مضيق هرمز حاليا

لندن-العنوان

قال برايان جيلفاري المدير المالي لشركة بي.بي البريطانية اليوم الثلاثاء إن الشركة لم تسير أيا من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو.

وأضاف أن شركة النفط والغاز لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة عبر المضيق لكنه أشار إلى أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة.

وقال “سنواصل نقل الشاحنات هناك لكنكم لن تروا أي ناقلة ترفع علم بي.بي تمر عبر المضيق في المدى القريب”.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حققت فيه الشركة أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام بفعل زيادة قوية في إنتاج النفط والغاز.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا في الشهر الجاري بعدما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لشحنات النفط في العالم.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وفي الشهر الجاري حاولت ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تشغلها بي.بي أثناء مرورها بمضيق هرمز لكنها انسحبت بعد تحذيرات وجهتها سفينة حربية بريطانية.

واقترحت الولايات المتحدة، التي تملك أقوى قوة بحرية غربية في الخليج، في التاسع من يوليو تكثيف جهود حماية مضيق هرمز.

المصدر-وكالات

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